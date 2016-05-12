У Росії допустили введення податку на дармоїдство

Мінпраці обговорює можливість введення податку для працездатних осіб, але офіційно ніде не працюють, повідомляють РИА Новости з посиланням на заяву російського міністра праці Андрія Пудова.

"Наші колеги з Білорусі, може, поділяться досвідом, у них серйозні інновації відбулися. Вони запровадили так званий податок на тих осіб, які знаходяться в працездатному віці, але не сплачують страхові внески, не зайняті у трудовій діяльності. Вони на такий серйозний крок пішли. Ми поки цю тему обговорюємо, у них таке рішення вже прийнято", - повідомив він.

Заступник міністра зазначив, що легалізація ринку праці є пріоритетним завданням. На даний час відомство діє адміністративними методами, проте це вже дало певний ефект.

За словами чиновника, за рахунок вжитих заходів минулого року було укладено близько двох мільйонів трудових договорів, а 2016 року – вже понад 400 тисяч.

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"Це є підставою для того, щоб розробити заходи законодавчого порядку", - додав Пудів.

Видавництво зазначає, що питання про необхідність прийняття в Росії закону про дармоїдство піднімалося кілька разів.