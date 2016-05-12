Кабмін підтримує лібералізацію візового режиму України з Китаєм

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України підтримує ініціативу Міністерства закордонних справ України щодо лібералізації візового режиму для громадян Китаю, що дозволить збільшити туристичний потік в Україну з цієї країни.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Мінекономрозвитку в Facebook.

"Показова статистика: щорічне зростання виїзного туризму у світі становить близько 4%. Для порівняння, цей показник у КНР становить 25%. Дуже впевнено зростають і витрати громадян Китаю на туризм. Якщо 2005 року це було 22 мільярди доларів США, то цього року цифра збільшилася більш ніж в 10 разів і сягнула 292 мільярда доларів. Тому не дивно, що лібералізація візового режиму з Китаєм стала світовим трендом", - йдеться в повідомленні.

Також у міністерстві зазначили, що Україна тривалий час не переглядала візовий режим для громадян Китаю, у зв'язку з чим лише 10 тисяч китайських туристів, що відвідали країну минулого року.

Повідомляється, що постанова уряду про візову лібералізацію знаходиться на фінальному етапі узгодження, а після його прийняття громадяни Китаю зможуть отримувати візи безпосередньо в аеропорту "Бориспіль" вже з 1 червня, а після експериментального періоду – в аеропортах Одеси та Львова.

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Як повідомляв УНІАН, Китай ввів 144-годинний безвізовий режим для 51 країни світу, в тому числі й України. Таким чином, громадяни України можуть перебувати на території Шанхаю, провінцій Цзянсу і Чжецзян, розташованих в дельті річки Янцзи, протягом 144 годин без необхідності оформляти китайську візу.

Безвізовий режим актуальне для транзитних пасажирів, які здійснюють поїздку в третю країну або регіон транзитом через територію зазначених районів.