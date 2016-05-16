У МЕРТ назвали умову, за якої Україна може потрапити до ТОП-50 рейтингу Doing Business

Про це повідомив керівник Дерегуляційного офісу (BRDO) Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook.

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«Україна ще має теоретичні шанси увійти у ТОП-50 рейтингу Doing Business 2017 (який буде опубліковано восени 2016 року – УНІАН)», - написав він.

За словами Гончарука, для цього парламенту необхідно ухвалити 5 законопроектів, що стосуються поліпшення державного регулювання будівництва, упровадження права довіреної власності, удосконалення процедури використання печаток юридичними особами, спрощення реєстрації бізнесу і скасування пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів.

«У разі ухвалення цих документів до кінця травня, крім позитивного ефекту цих документів для бізнес-клімату в цілому, Україна зможе поборотися за входження у ТОП-50 авторитетного світового рейтингу Doing Business», - наголосив керівник BRDO.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 16 грудня минулого року ухвалив дорожню карту дерегуляції, імплементація якої дозволить Україні до 2017 року поліпшити свою позицію в ТОП-50 рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, а у 2018 році – увійти у ТОП-20.

Україна у 2015 році піднялася на 13 позицій в рейтингу Doing Business, посівши 83-е місце. Експерти Світового банку зазначали, що ключовою реформою, яка сприяла підвищенню рейтингу, стало спрощення реєстрації бізнесу. Водночас, проблемними для бізнесу в Україні залишаються підключення до електромереж, отримання дозволів на будівництво, ведення транскордонної торгівлі і процедура банкрутства.