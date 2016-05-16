Кабмін оприлюднив розпорядження про звільнення голови Держлісагентства

Кабінет міністрів України оприлюднив розпорядження про звільнення голови Державного агентства лісових ресурсів Олександра Ковальчука. Рішення було прийнято на засіданні уряду 11 травня.

Коментуючи звільнення чиновника, прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначав, що основними причинами прийнятого урядового розпорядження стали безконтрольна вирубка лісів, а також організація експорту цінних порід деревини під виглядом дров. Одночасно з тим, Гройсман доручив Мінприроди, Нацгосслужбе, Мінагропроду провести службове розслідування фактів бездіяльності керівництва Державної екологічної інспекції України у сфері охорони та збереження лісових ресурсів. Про результати розслідування необхідно повідомити уряду вже наприкінці травня.

Крім того, у місячний термін Мінприроди, Мінагропрод, Мінрегіон, Держлісагенство, Держрибагентство повинні розробити і подати Кабінетові міністрів відповідні проекти актів щодо реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища шляхом визначення єдиного контролюючого органу в цій сфері і передачі йому всіх контрольних функцій.

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Довідка УНІАН. В управлінні Держлісагентства на поточний момент перебуває близько 68% лісів країни, інші належать іншим лісокористувачам. Дані про вирубку лісів та відновлення лісового господарства на офіційному сайті Держлісагентства датуються 2013-2014 роком і з того часу не оновлювалися. Станом на 2013 рік, офіційно обсяг відновлення лісів перевищував обсяг вирубки в півтора рази.

Разом з тим, з інших відкритих джерел відомо, що за останні роки в Україні частка "тіньової" вирубки, не піддається якомусь обліку, становить не менше 20% від загального обсягу вирубки. За даними ряду ЗМІ, при літньому - пікової - вирубці в 14-15 мільйонів кубометрів на тіньовий ринок припадає близько 3 мільйони кубометрів лісу.