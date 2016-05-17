Учасники ринку: половина українських онлайн-магазинів продають неліцензовані IT-товари

Про це повідомив керівник аудіо-відео відділу компанії Samsung в Україні Андрій Скіра в ході круглого столу.

"Є близько 170 онлайн-продавців телевізорів Samsung, з них 74 - везуть виключно нелегальні несертифіковані товари. Тобто близько половини продавців вільно продають нелегальні товари. Близько 25% всіх моделей телевізорів Samsung жодного разу не були завезені в Україну офіційно", - сказав Скіра, посилаючись на дослідження сайту Hotline.

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При цьому він зазначив, що з кожним роком обсяги нелегального імпорту ІТ-продукції в Україні зростають, у зв'язку з чим державний бюджет недоотримує десятки мільйонів гривень.

"Як ми бачимо, зростаючий тренд. Ми оцінюємо втрачений ринок не менше 0,5 млрд грн в рік, і ми оцінюємо втрату податків не менше ніж 30 млн грн", - додав Скіра.

Представник компанії Lenovo в Україні Тарас Джамалов повідомив, що у разі, якщо держава не вживе рішучих кроків у сфері захисту ІТ-ринку від тіньового імпорту, обсяг неліцензованої ІТ-продукції в короткостроковій перспективі може вирости в два рази.

"Обсяг тіньового імпорту в ІТ-товари в 15-20% - це критична точка. Якщо зараз нічого не зробити, то я впевнений, що через півроку ця цифра досягне 40-50%, а сума недоотриманого державою ПДВ буде обчислюватися мільярдами гривень", - зазначив він.

Як повідомила представник компанії Epson Олександра Ткаченко, онлайн-магазини продають нелегальну продукцію по більш низькій ціні, чим і приваблюють покупців, особливо в умовах низької купівельної спроможності населення. Проте така техніка є менш якісною і швидко ламається.

"У будь-якому випадку, страждає за фактом і репутація вендора, і споживач виявляється дезінформований... Дуже рідко споживач звинувачує у своїй помилку себе, ще рідше звинувачує продавця, в якого купив. В глибині душі він звинувачує вендора. У зв'язку з цим виробник несе репутаційні втрати", - зазначила Ткаченко.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Асоціація підприємств інформаційних технологій України направила офіційний лист на ім'я прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням удосконалити українське законодавство у сфері захисту вітчизняного ринку від нелегального імпорту ІТ-товарів, внаслідок якого державний бюджет щорічно недоотримує близько 3,6 млрд грн.

25 березня АПІТУ звернулася до голови Державної фіскальної служби Роману Насирову з проханням вжити заходів проти недобросовісних магазинів, що реалізують нелегальну продукцію відомих іноземних виробників електропобутової техніки.