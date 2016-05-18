Кабмін запровадить послугу прийому електронних петицій громадян на своєму сайті

Кабінет міністрів України технічно готовий запустити послугу прийому електронних петицій громадян на своєму офіційному веб-сайті, повідомив директор Департаменту інформаційних технологій Секретаріату Кабінету Міністрів України Єгор Стефанович в ході робочої зустрічі з обговорення порядку розгляду електронних петицій, адресованих уряду.

"Кабінет міністрів, Міністерство юстиції та громадськість почали спробу реального впровадження електронних петицій на порталі Кабміну. Всі ви знаєте, що були прийняті відповідні зміни до закону, якими вимагається прийняття петицій на порталі Кабінету міністрів. Адміністрація президента та Верховна Рада вже це зробили, прийшов час Кабінету міністрів", - сказав він.

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При цьому точні терміни запуску даної послуги Стефанович не уточнив.

Директор Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства Мін'юсту Роман Усенко, також присутній на зустрічі, повідомив, що відповідальним за розгляд петицій буде Секретаріат Кабміну. Він буде приймати рішення, наскільки петиція відповідає загальним вимогам, не містить закликів до війни і сепаратизму і відноситься до компетенції уряду.

За словами Усенко, секретаріату Кабміну на розгляд кожної конкретної петиції буде виділено не більше 10 днів. При цьому петиція буде прийнята лише в тому випадку, якщо їй вдасться зібрати не менше 25 тисяч підписів громадян протягом не більше 3 місяців з дня її оприлюднення.

Також Усенко додав, що для розміщення петиції необхідно буде заповнити спеціальну форму на сайті, ідентифікуватися і вказати свої реквізити. Такий крок, за його словами, дозволить уникнути "накрутки" голосів.

"Неправдиві відомості, подані автором петиції, є підставою для відмови в її публікації", - зазначив він.

Водночас Усенко додав, що це питання ще не вирішене і підлягає обговоренню.

Іншим дискусійним питанням, що викликало невдоволення громадськості, стала пропозиція заборонити громадянам Росії і Криму голосувати за прийняття будь-яких рішень.

Представники Секретаріату Кабміну і Мін'юсту уточнили, що озвучені ними пропозиції не є остаточними і можуть бути переглянуті.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України анонсував запуск послуги прийому електронних петицій ще в 2015 році.

У червні 2015 року Верховна Рада ухвалила зміни в Закон "Про звернення громадян" про електронний обіг і електронної петиції, яким запроваджується механізм подачі звернень в електронній формі, а також такий новий інструмент звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів та органи місцевого самоврядування, як електронна петиція. Електронні петиції подаються через офіційні веб-сайти відповідних органів або веб-сайти громадських об'єднань.