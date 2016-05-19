Кабмін має намір затвердити План пріоритетних дій на 2016 рік 26 травня – Гройсман

Кабінет міністрів України має намір 26 травня остаточно затвердити План пріоритетних дій на 2016 рік, після чого буде підготовлено план середньострокового розвитку країни, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час презентації документа в Кабінеті міністрів.

"Ми сподіваємося остаточно затвердити План пріоритетних дій уряду на 2016 рік 26 травня", - сказав глава Кабміну, підкресливши, що ключове завдання уряду - покращити добробут українців.

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Як повідомляв УНІАН, План пріоритетних дій в нинішній редакції налічує понад 200 сторінок та враховує плани роботи всіх міністерств і органів центральної влади в кількох ключових напрямках, переважно соціально-економічного характеру.

Зокрема, основними макроекономічними показники визначено зниження дефіциту держбюджету до 3% у 2017 році з нинішнього показника на 3,7%, в також зростання промвиробництва на 4% у середньостроковій перспективі проти нинішнього показника в 1-2%.