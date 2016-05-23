Кожен п'ятий росіянин не вірить у швидке закінчення кризи - опитування

Майже половина опитаних росіян (44%) основною внутрішньою загрозою для Росії вважають проблеми економіки та збільшення державного боргу, такий варіант відповіді обрали, повідомляє Газета.ru з посиланням на опитування "Левада-центр".

"На друге місце (16%) росіяни поставили "свавілля і безвідповідальність ніким не контрольованої влади", далі йдуть "ослаблення єдності Росії" та "політична нестабільність (по 9%), а також "боротьба між різними корумпованими "кланами" у владі" (8%)", - йдеться в повідомленні.

З тим, що в країні економічна криза, погодилися 39% респондентів. При цьому в березні ця цифра становила 46%. Не побачили ознак кризи лише 2% опитаних росіян.

"На питання, як довго в Росії ще триватиме економічна криза, 22% опитаних відповіли, що поки це неможливо передбачити, а 21% переконаний, що він триватиме ще багато років. Варіант "більше двох років" обрали 20%, менше двох років - 19%", - підкреслює видання.

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Про те, що близько половини доходів сім'ї йде на харчування, повідомили 41% респондентів. Також, майже половина (47%) заявили, що не помітили жодних змін по зарплатах, пенсіях, стипендіях в своєму місті. При цьому 36% повідомили про погіршення становища.