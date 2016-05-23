Путін підвищив пенсійний вік для російських чиновників

Президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон про підвищення пенсійного віку чиновників. Текст документа розміщений на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

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11 травня Держдума РФ підтримала цей закон у третьому читанні. Відповідно до нього, з 1 січня 2017 року вік, який дає право на страхову пенсію по старості, буде підвищуватися на шість місяців щороку. Раніше спікер Держдуми Сергій Наришкін говорив, що в підсумку до 2032 році пенсійний вік становитиме для жінок-чиновників 63 роки, для чоловіків – 65 років.

Згідно з чинним законодавством, у Росії чоловіки мають право виходити на пенсію з 60 років, а жінки – в 55, повідомляє Slon.ru.

В уряді РФ в даний момент обговорюється можливість підвищення пенсійного віку для всіх росіян, на необхідності якого наполягає Міністерство економічного розвитку. Наприкінці квітня Міністерство фінансів направило в кабмін свій план щодо вдосконалення пенсійної системи, в ньому відомство пропонувало підвищити пенсійний вік для чоловіків і жінок до 65 років.

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У березні голова Міністерства праці РФ Максим Топілін говорив, що для російської влади пріоритетом є стимулювання більш пізнього виходу на пенсію, а не загальне підвищення пенсійного віку.

До цього прем'єр-міністр Білорусі Андрій Кобяков заявив, що Мінськ сподівається на те, що Москва одночасно з ним підвищить пенсійний вік для своїх громадян з 2017 року.

Раніше уряд Білорусі прийняв рішення підвищити пенсійний вік на півроку з 1 січня 2017 року, після чого поступово підвищувати його протягом декількох років.