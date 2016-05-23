Путін підвищив пенсійний вік для російських чиновників
З 1 січня 2017 року у РФ вік, який дає право на страхову пенсію по старості, буде підвищуватися на шість місяців щороку.
Президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон про підвищення пенсійного віку чиновників. Текст документа розміщений на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
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11 травня Держдума РФ підтримала цей закон у третьому читанні. Відповідно до нього, з 1 січня 2017 року вік, який дає право на страхову пенсію по старості, буде підвищуватися на шість місяців щороку. Раніше спікер Держдуми Сергій Наришкін говорив, що в підсумку до 2032 році пенсійний вік становитиме для жінок-чиновників 63 роки, для чоловіків – 65 років.
Згідно з чинним законодавством, у Росії чоловіки мають право виходити на пенсію з 60 років, а жінки – в 55, повідомляє Slon.ru.
В уряді РФ в даний момент обговорюється можливість підвищення пенсійного віку для всіх росіян, на необхідності якого наполягає Міністерство економічного розвитку. Наприкінці квітня Міністерство фінансів направило в кабмін свій план щодо вдосконалення пенсійної системи, в ньому відомство пропонувало підвищити пенсійний вік для чоловіків і жінок до 65 років.
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У березні голова Міністерства праці РФ Максим Топілін говорив, що для російської влади пріоритетом є стимулювання більш пізнього виходу на пенсію, а не загальне підвищення пенсійного віку.
До цього прем'єр-міністр Білорусі Андрій Кобяков заявив, що Мінськ сподівається на те, що Москва одночасно з ним підвищить пенсійний вік для своїх громадян з 2017 року.
Раніше уряд Білорусі прийняв рішення підвищити пенсійний вік на півроку з 1 січня 2017 року, після чого поступово підвищувати його протягом декількох років.