Coca-Cola призупинила виробництво у Венесуелі через брак цукру
Через дефіцит цукру у Венесуелі компанія Coca-Cola призупинила виробництво своєї продукції в цій країні.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на прес-секретаря компанії Керрі Тресслера, передає РБК.
«Постачальники цукру у Венесуелі повідомили нам, що тимчасово припиняють свою діяльність», — сказав він. Тресслер додав, що його компанія веде переговори з постачальниками і державними органами, щоб вирішити цю проблему.
Читайте такожПрезидент Венесуели надав уряду надзвичайні повноваження
Coca-Cola — не перша велика компанія, якій довелося призупинити виробництво через брак сировини у Венесуелі. Як нагадує Bloomberg, на такі ж заходи раніше довелося піти Kraft Heinz Company і Clorox.
30 квітня найбільший виробник пива у Венесуелі Polar також призупинив роботу. Причиною для цього стала нестача валюти, через що компанія не могла закупити ячмінь з-за кордону.