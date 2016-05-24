Coca-Cola призупинила виробництво у Венесуелі через брак цукру

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на прес-секретаря компанії Керрі Тресслера, передає РБК.

«Постачальники цукру у Венесуелі повідомили нам, що тимчасово припиняють свою діяльність», — сказав він. Тресслер додав, що його компанія веде переговори з постачальниками і державними органами, щоб вирішити цю проблему.

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Coca-Cola — не перша велика компанія, якій довелося призупинити виробництво через брак сировини у Венесуелі. Як нагадує Bloomberg, на такі ж заходи раніше довелося піти Kraft Heinz Company і Clorox.

30 квітня найбільший виробник пива у Венесуелі Polar також призупинив роботу. Причиною для цього стала нестача валюти, через що компанія не могла закупити ячмінь з-за кордону.