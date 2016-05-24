Медведєв – пенсіонерам анексованого Криму: грошей немає, але ви тримайтеся

Під час візиту прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва до анексованого Криму жителі півострова поскаржилися йому на розмір пенсійного забезпечення.

Коротке відео зустрічі Медведєва з громадянами розміщене на YouTube.

Під час зустрічі прем'єра з жителями окупованого Криму одна з жінок поскаржилася, що розмір пенсії настільки низький, що на неї «неможливо прожити».

«Пенсія — неможливо прожити. Ціни скажені, сил вже немає, неправильну індексацію нам розраховують. Кривдять нас, не дають 4% навіть! Що ж таке 8 тисяч — це мізер! Ноги об нас витирають», — обурювалася жінка.

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Медведєв визнав, що проблеми є у всіх регіонах, але влада не може взяти і підняти пенсії тільки в одному суб'єкті країни.

«Грошей немає зараз, знайдемо гроші — зробимо індексацію. Ви тримаєтеся тут, вам всього доброго, гарного настрою та здоров'я!» — відповів прем'єр РФ жителям Криму.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку із неузгодженим з українською стороною перебуванням на суверенній території України в її міжнародно визнаних кордонах, які включають Автономну Республіку Крим і Севастополь, голови російського уряду Дмитра Медведєва.

Російському зовнішньополітичному відомству відправлена відповідна нота протесту.

Нагадаємо, Медведєв 22-24 травня перебуває в тимчасово окупованому Криму.