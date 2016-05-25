Україна і Нігерія визначили пріоритетні напрями співпраці

Пріоритетні напрямки двостороннього співробітництва між Україною та Нігерією обговорювалися під час 2-го раунду політичних консультацій, які відбулися сьогодні в р. Абуджа.

Як повідомили УНІАН у Департаменті політики та комунікацій Міністерства закордонних справ України, за результатами переговорів пріоритетними напрямками визначено, зокрема, розвиток промислового потенціалу та інфраструктури, проекти в галузі освіти та відновлюваної енергії.

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"В ході консультацій сторони обговорили питання активізації політичного діалогу на високому рівні, розширення співробітництва в торговельно-економічній сфері, а також співпрацю в рамках ООН, зокрема, в контексті членства України в Раді Безпеки ООН", - йдеться в повідомленні.

Відбувся також обмін думками щодо розвитку ситуації в Україні та в регіоні Західної Африки.

Українську делегацію на переговорах очолив заступник міністра Сергій Кислиця, нігерійську – державний міністр закордонних справ Хадижа Букар Абба Ібрахім.

До складу нігерійської делегації входили представники міністерств: освіти, оборони, твердих мінералів, промисловості, торгівлі та інвестицій.

Кислиця висловив подяку нігерійської стороні за послідовну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, зокрема, в рамках ООН.