Світ може зіткнутися з повторенням економічної кризи 2008 року – прем'єр Японії

Світова економіка може зіткнутися з новою кризою, яку за масштабами можна порівняти з кризою 2008 року, що виникла після банкрутства банку Lehman Brothers.

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Про це попередив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе у рамках саміту «Великої сімки» (G7), який розпочався 26 травня, передає Reuters.

За словами Абе, ціни на сировину з 2014 року впали на 55%, що нагадує ситуацію перед крахом Lehman Brothers, пише Financial Times. Він додав, що поточні темпи зростання країн нижчі, ніж у період глобальної кризи.

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Як вказує Nikkei, під час саміту лідери країн G7 обговорять способи протистояння економічному спаду, а також боротьбі з корупцією і тероризмом. Крім того, учасники зустрічі проведуть дискусії про ситуацію в Сирії і в Україні, ядерну і ракетну програми КНДР і проблеми розміщення біженців, передає Slon.ru.

Вранці 26 травня ціна нафти Brent вперше з початку листопада 2015 року перевищила $50 за барель, а котирування WTI впритул наблизилися до вказаної відмітки. Незважаючи на те, що порівняно з січневими мінімумами нафтові ціни зросли приблизно на 80%, вони все ще набагато нижчі за пікові значення середини 2014 року (тоді Brent торгувалася близько $116 за барель, а WTI – близько $108 за барель).