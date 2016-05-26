РФ через низькі ціни на нафту може витратити з резервного фонду більше грошей, ніж планувала

Російське Міністерство фінансів прогнозує дефіцит бюджету в 2016 році близько 3,0-3,3 відсотка ВВП за середньої ціни нафти $40 за барель і за умови реалізації всіх заходів щодо підвищення доходів і скорочення витрат.

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Про це повідомив міністр фінансів РФ Антон Силуанов, передає Рейтер.

За його словами, є імовірність, що владі доведеться витратити на покриття дефіциту з Резервного фонду більше запланованої суми в 2,1 трильйона рублів (32 млрд дол. – ред.).

"За ціни $40 ми оцінюємо дефіцит бюджету в 2016 році близько 3,0-3,3 відсотка ВВП. Якщо будуть в повному обсязі передбачені всі заходи щодо підвищення доходів, оптимізації видатків, джерел фінансування дефіциту", - сказав Силуанов .

"Цього року за планом ми залучаємо кошти Резервного фонду - 2,1 трильйона рублів. Можливо, це буде трохи більше. Ми будемо всіляко мінімізувати витрати з резервів, розуміючи, що подушка безпеки нам потрібна на майбутні роки, і витрачати її ми не маємо наміру".

Одне з джерел наповнення казни, дивіденди держкомпаній, принесе в бюджет менше коштів, ніж очікувалося раніше. За словами Силуанова, влада очікувала отримати більше 400 мільярдів рублів за рахунок дивідендів, але ця сума буде в кінцевому рахунку меншою.

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Тим не менш, Мінфін РФ не змінює оцінки дефіциту бюджету в 2016 році навіть з урахуванням того, що скарбниця отримає менше, ніж планувалося, від дивідендів держкомпаній.

"Уряд разом з такими рішеннями розглядає пропозиції щодо додаткових ресурсів, які можуть бути залучені в поточному році до бюджету", - сказав Силуанов, але відмовився їх назвати.

Минулого тижня заступник міністра фінансів Олексій Моїсеєв сказав, що Мінфін РФ покриє відсутні доходи бюджету у зв'язку з виключенням ряду держкомпаній з виплати підвищених дивідендів за рахунок коштів Резервного фонду.