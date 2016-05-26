Автор "польського економічного дива" радить Україні пакетні реформи

Слабка дисципліна в парламенті і недоліки регламенту заважають швидкому проведенню реформ, заявив на брифінгу співголова Групи підтримки реформ при уряді України Лешек Бальцерович.

«Якщо порівнювати Україну з розвиненими демократіями, то я бачу, що там більше дисципліни у фракціях. Є дискусії, але і дисципліна. Те ж саме за процедурами: якщо є регламент, який дозволяє окремим депутатам або групам пропонувати законопроекти, які шкідливі з точки зору стабілізації економіки України, корупції або економічного зростання, тоді зобов'язання голови (зробити все – УНІАН), щоб цього не було», - сказав він.

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Бальцерович нагадав, що за минулі шість тижнів була розроблена програма дій уряду. Тепер, за його словами, настає головний етап – впровадження. Для цього необхідно ухвалити відповідні закони, над чим потрібно працювати всім лідерам держави. Бальцерович зазначив, що його група стратегічних радників продовжить роботу, зокрема, з розробки конкретних кроків. «Ми також радимо робити реформи пакетно, щоб був один пакет заходів, потрібний для реалізації пріоритетів, і швидко. Тому що робити реформи пакетно легше, ніж по черзі, і якщо зробити пакетно, то і результати будуть отримані швидше», - сказав Бальцерович.

Як повідомляв УНІАН, на думку Лешека Бальцеровича, Україна потребує комплексних і швидких реформ, відсутність яких за період незалежності призвела до низького рівня життя населення. Зокрема, Бальцерович зазначив, що з 2008 по 2013 роки Україна розвивалася не завдяки комплексним реформ, а експансивним шляхом - нарощуючи державний борг, що в результаті призвело до складної макрофінансової ситуації.

План пріоритетних дій уряду, який Кабінет міністрів має намір затвердити 27 травня, передбачає досягнення макроекономічної стабілізації, покращення умов ведення бізнесу, проведення судової реформи і посилення боротьби з корупцією для відновлення економічного зростання.