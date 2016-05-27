У Франції обшукали штаб-квартиру McDonald's - ЗМІ

Про це повідомили джерела в поліції, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Джерела повідомляють, що в ході обшуків були вилучені документи. Обшуки стали частиною розслідування підозр в ухиленні від сплати податків.

Влада підозрює, що корпорація занижувала свої податкові виплати, перевівши частину доходів від діяльності у Франції до Люксембургу.

У Люксембурзі працює підприємство McD Europe Franchising. Компанії вигідно виставляти своєму французькому відділенню більш високі рахунки за використання бренду та інші послуги. Таким чином, доходи відображаються в країні, де податки нижче, пояснює Рейтер.

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За даними агентства, попереднє слідство по справі почалося на початку цього року.

Французькі ЗМІ повідомляють, що влада країни пред'явила корпорації рахунок на 300 млн євро (336 млн доларів) за несплачені податки.