Кабмін затвердив план пріоритетних дій на 2016 рік

Кабінет міністрів України затвердив план пріоритетних дій на 2016 рік, покликаний забезпечити відновлення економіки країни і посилення економічного зростання.

Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю.

"Тепер наше завдання - якомога швидше перейти до виконання плану", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

При цьому віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів наголосив, що план уряду передбачає податкову реформу, яка спрощує адміністрування податку на додану вартість, єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб, спрощення митних процедур для аграрного експорту, обмеження чисельності співробітників Державної фіскальної служби на рівні 41 тисяч, лібералізацію валютного регулювання і забезпечення захисту авторських прав.

Крім того, за словами Кубіва, план уряду на 2016 рік включена приватизація Одеського припортового заводу та компанії "Центренерго".

"Це перший план роботи уряду в історії України, підготовлений з широким залученням громадськості та експертів", - зазначив глава Мінекономрозвитку.

Читайте такожГройсман назвав втрати України на спекуляціях з соціальними цінами на газ

Як повідомляв УНІАН, План пріоритетних дій в нинішній редакції налічує понад 200 сторінок і враховує плани роботи всіх міністерств і органів центральної влади за кількома ключовими напрямами, переважно соціально-економічного характеру.

Зокрема, основними макроекономічними показниками визначено зниження дефіциту держбюджету до 3% 2017 року з нинішнього показника на 3,7%, а також зростання промвиробництва на 4% у середньостроковій перспективі проти нинішнього показника в 1-2%.