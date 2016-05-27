У Росії зазначили неминучість збільшення податків

Дефіцит бюджету неминуче призведе до підвищення податків у майбутньому, повідомляє Прайм з посиланням на заступника міністра фінансів РФ Максима Орєшкіна.

"Треба розуміти, що стабільність економічної політики, будь то динаміка процентних ставок ЦБ або якісь рішення у податково-бюджетній політиці – це теж наслідок наявності або відсутності макроекономічної політики. Якщо досягнуто рівновагу з низькою інфляцією і економічним зростанням, то немає ніякого сенсу розмовляти про підвищення або зниження відсоткових ставок, немає ніякого сенсу розмовляти і стосовно податків", - зазначив він.

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"Якщо з бюджетом все нормально, то і розмов про зміну податкових ставок не відбувається. Потрібно дійсно розуміти, що бюджетний дефіцит – це завжди підвищення податків, якщо не зараз, то потім і нікуди від цього не дітися. Тому саме від стану бюджету залежить стійкість податкової політики", - заявив він.

Чиновник також зазначив, що Мінфін РФ зараз активно працює і готує пропозиції щодо скорочення окремих видів витрат.

"Але що також дуже важливо в дохідній частині бюджету намагаємося досягти результатів зі збільшення податкових надходжень", - пояснив він.