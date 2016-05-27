Гройсман за обов'язкову публікацію всіх договорів, що укладаються владою: якщо не оприлюднений – недійсний

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяє зробити обов'язковою умовою укладання державних договорів їх публічність. Про це він заявив на зустрічі з представниками бізнесу в Києві.

"Ми хочемо вийти з такою ініціативою - я думаю, ми її реалізуємо - коли будь-який договір, який уклала влада, якщо не опубліковано в інформаційному просторі, є недійсним", - сказав прем'єр.

Читайте такожГройсман обіцяє "носити на руках" всіх інвесторів у національну економіку

При цьому Гройсман наголосив, що забезпечення прозорості дій органів державної влади є обов'язковою умовою залучення інвестицій, а публічний контроль дасть можливість мінімізувати корупцію.

Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд вимагає від України рішучої боротьби з корупцією в усіх напрямках і, особливо, в сферах, що фігурують у так званих «панамських документах» - розслідуваннях, розпочатих міжнародною групою журналістів на початку квітня поточного року.

Кабінет міністрів України 11 лютого прийняв постанову, що зобов'язує державних службовців утримуватися від будь-яких проявів публічної критики діяльності державних органів та їх посадових осіб.

У постанові зазначається, що його дія поширюється на керівників державних підприємств.