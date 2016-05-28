Путін прокоментував фразу Медвєдєва щодо відсутності грошей на індексацію пенсій кримчанам

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам, коментуючи висловлювання глави російського уряду РФ Дмитра Медведєва, який в тимчасово окупованому Криму сказав, що на підвищення пенсій «грошей немає».

«Я не бачив, щоб Дмитро Анатолійович говорив із цього приводу, завжди можна або з контексту взяти якусь фразу, або взяти фразу із загальної розмови. За словами все може збігатися, але за духом сенс може якось інакше виглядати, якщо подивитися на весь контекст розмови», - зазначив Путін.

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При цьому він заявив, що в доларовому еквіваленті рівень доходів у РФ вище, ніж в Україні, але не уточнив, що на території Росії вартість продуктів і послуг у різних сферах дорожче.

«Наші сусіди, Україна, припустимо. Ми говоримо: інфляція минулого року в Росії дуже велика – 12,9%. А там інфляція – 48,7%. Середня пенсія: у нас 200 доларів у доларовому еквіваленті, а в Україні – 76 доларів. Різниця є? Так ми хоч на 4 відсотки, та проіндексували. В Україні взагалі ніякої індексації, плюс підвищення пенсійного віку», - сказав російський президент.

«Ми намагаємося утримати зростання тарифів: у цьому році – 4%, 4,5, 5 максимум. Лише в деяких регіонах, за окремими дозволами депутатів місцевих рад, до 10. А у наших сусідів? Середнє зростання тарифу на газ - 3,3 разу, це мінімальний. А середній – взагалі, зростання в 6,6 разу. Електроенергія – зростання 70 відсотків, 60 відсотків. За гарячу воду – 50 з гаком відсотків, 60 відсотків. І заморожені пенсії взагалі», - додав Путін.

Він переконаний, що «все пізнається у порівнянні».

Як повідомляв УНІАН, 23 травня прем'єр-міністр РФ Медведєв під час зустрічі з жителями окупованого Росією Криму заявив, що рішення про чергові індексації пенсій в країні не приймалося, оскільки на це немає грошей.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму, і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.