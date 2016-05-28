Держлісагентство жорстко реагуватиме на будь-які незаконні дії працівників лісової галузі - Юшкевич

Про це повідомила перший заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України Христина Юшкевич після інформації від представників громадськості міста Конотоп та сюжету на одному із всеукраїнських телеканалів про те, що на Сумщині посадовець лісгоспу влаштував полювання на "червонокнижних" зубрів.

«Такі дії одного з керівників лісгоспу є незаконними. Це кидає тінь на працівників лісової галузі, що є недопустимим. Сьогодні, після спілкування з директором лісгоспу, було прийнято рішення звільнити заступника директора. Кримінальну справу вже порушено», - зазначила Христина Юшкевич.

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Також перший заступник голови відомства повідомила, що Держлісагентство проведе у ДП «Конотопське лісове господарство» і службову перевірку у зв’язку з можливими фактами незаконного полювання у мисливських угіддях та за її результатами надасть всі матеріали.

«Одним із завдань Держлісагентства є відновлення довіри до лісників. Вони мають бути взірцем для всіх. І тому ми жорстко реагуватимемо на подібні незаконні дії та здійснюватимемо заходи, щоб надалі не допустити їх повторення», - наголосила Христина Юшкевич.