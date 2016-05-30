Скандал у Кремлі: Кудрін переконував Путіна знизити геополітичну напруженість

Голова Центру стратегічних розробок (ЦСР) Олексій Кудрін на засіданні президії економічної ради вмовляв президента РФ Володимира Путіна знизити геополітичну напруженість для скорочення технологічного відставання.

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Як повідомляє газета «Ведомости», під час засідання президії економічної ради Олексій Кудрін пояснив президенту, що Росія технологічно відстала і повинна вбудовуватися в міжнародні технологічні ланцюжки. Для цього, за словами глави ЦСР, потрібно знижувати геополітичну напруженість. Путін, у свою чергу, у заключній промові на засіданні нагадав про тисячолітню історію і заявив, що країна не стане торгувати суверенітетом, нехай вона в чомусь і відстала. При цьому джерела газети заявили, що він у цьому ж виступі пообіцяв захищати суверенітет Росії до кінця свого життя.

Ще одне джерело видання заявило, що до цієї промови президент додав примирливу фразу про те, що не треба збільшувати напруженість і піддаватися на провокації. При цьому він висловив упевненість, що з країни не піде іноземний бізнес, якому вигідно працювати в Росії.

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Офіційно в Кремлі не коментують подробиці заключної промови Путіна, вказуючи на те, що це була непублічна частина засідання. Представник Кудріна також не став коментувати дискусію.

У свою чергу присутній на засіданні бізнес-омбудсмен Борис Тітов висловив упевненість, що після цієї зустрічі сильно підвищилися шанси на успіх у прихильників активного стимулювання. Він пояснив це тим, що Путін раніше не коментував виступи учасників подібних заходів, а говорив про необхідність зберігати стабільність. Цього разу він про це майже не говорив.