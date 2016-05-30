Британські економісти проти виходу країни з ЄС - опитування

Дев'ять із десяти провідних британських економістів, що працюють у лондонському Сіті - діловому і фінансовому центрі міста - дрібному підприємництві і науковій сфері, вважають, що вихід Британії з Євросоюзу зашкодить економіці країни, показало опитування, передає Рейтер.

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Опитування, яке, згідно з даними газети Observer, стало найбільшим дослідженням подібного роду, оскільки в ньому взяли участь понад 600 економістів, підтримає очолювану прем'єром Девідом Кемероном кампанію проти виходу Британії з ЄС на референдумі 23 червня, незважаючи на опір частини його однопартійців.

У рамках опитування, проведеного Ipsos-MORI, 88 відсотків респондентів сказали, що вихід Британії з блоку та єдиного ринку, швидше за все, зашкодить перспективам зростання країни в найближчі п'ять років, а 82 відсотки відповіли, що такий крок, ймовірно, негативно позначиться на доходах населення.

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Газета повідомила, що опитані члени вкрай шанованих економічних організацій, Королівського економічного товариства і Товариства промислових економістів.

Обидві кампанії зробили основним своїм аргументом економіку, намагаючись заручитися підтримкою виборців, які розділилися в думках в рамках все запеклішої боротьби за майбутнє Британії.

Прихильники виходу з ЄС стверджують, що країна звільниться від регулювання і формальностей, покинувши Євросоюз, і зможе укладати власні торговельні угоди, не намагаючись догодити 27 країнам.

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"П'ятнадцять років тому більшість економістів підтримали відмову Британії від фунта стерлінгів... Вони були неправі тоді, і вони неправі зараз", - заявив голова кампанії за вихід з ЄС Vote Leave Метью Елліотт.

Однак противники виходу з блоку заявляють, що такий крок призведе до спаду в економіці Британії, нашкодивши фунту, робочим місцям і зарплатам.

Кемерон заявив: "Це опитування підтверджує тверду думку економістів - вихід із ЄС завдасть шкоди нашій економіці, кількості робочих місць і підвищить ціни".