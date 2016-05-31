Помічник Лукашенка рекомендує білорусам змінювати спосіб життя - переходити на фіндієту

Помічник президента Білорусі з економічних питань Кирило Рудий вважає, що як державі, так і населенню слід дотримуватися фінансової дієти. Таку думку він висловив під час презентації англомовного видання своєї книги «Фінансова дієта», повідомляють "Білоруські новини".

Він зазначив, що населення, незважаючи на зниження доходів, намагається підтримувати колишній спосіб життя за рахунок накопичених раніше заощаджень.

Читайте такожУ Лукашенка заявили про готовність до "перезавантаження" відносин з ЄС і США«Ми зараз спостерігаємо, що люди відкликають депозити, намагаються жити як раніше. Однак сьогодні настає інша реальність — ми повинні змінювати свій спосіб життя. Дієта — це інший спосіб життя», — сказав Рудий.

На його думку, фінансової дієти варто дотримуватися і на державному рівні: «Ми можемо наповнити економіку грошима, отримати короткостроковий ефект, але необхідно думати про довгострокову перспективу. Якщо не будемо думати про майбутнє, зіткнемося з дефіцитом торгового балансу. Ідея фінансової дієти — давайте витрачати менше, щоб гроші залишалися нашим майбутнім поколінням, нашим дітям».

Як вважає Рудий, обмеження обсягів держпідтримки буде мотивувати підприємства самостійно шукати фінанси, в тому числі займатися залученням іноземних інвестицій.

«Якщо ми будемо дотримуватися фінансової дієти, скорочуючи власні витрати, то зможемо заповнити утворене місце іноземними інвестиціями. Розвиток інвестиційної політики — один з наступних етапів білоруської економіки», — сказав Рудий.

Він підкреслив, що процес залучення іноземних інвестицій потребує кропіткої роботи за різними напрямками. «Ми сьогодні бачимо, що податкові пільги, які встановлені в Білорусі для бізнесу, не приводять до виникнення черги інвесторів. Залучення іноземних інвестицій — дуже складне завдання», — зазначив Рудий.