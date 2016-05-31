Антирекорд Казахстану: за рік опустився на 13 позицій у рейтингу конкурентоспроможності

Казахстан займає 47-е місце в рейтингу конкурентоспроможності економік IMD. Про це йдеться у звіті Швейцарського інституту управління (International Institute for Management Development, IMD). При цьому в 2016 році республіка перемістилася з 34-го на 47-е місце, втративши 13 позицій, передає Kapital.kz.

Першу сходинку в рейтингу зайняв Гонконг, на другому місці - Швейцарія, на третьому – США. У десятку також увійшли Сінгапур, Швеція, Данія, Ірландія, Нідерланди, Норвегія і Канада.

Читайте такожКазахстан через дешеву нафту різко погіршив прогноз зростання економікиРосія за рік піднялася в рейтингу на одну сходинку — на 44-е місце. Україні вдалося поліпшити позицію, піднявшись з 60-ї на 59-у. Китай опустився на три рядки, з 22-го на 25-е місце, а Німеччина на два – з 10-го на 12-е місце. Дві позиції також втратили Угорщина, Туреччина та Румунія. На останньому місці опинилася Венесуела (61-я позиція).

IMD складає світовий рейтинг конкурентоспроможності щорічно з 1989 року. Шкала показує, наскільки держави здатні створювати умови для ефективного розвитку бізнесу та економічного зростання. Країни оцінюються за 369 показниками, які розбиті на чотири групи: загальна ефективність економіки (включає макроекономічні показники), державне управління (у тому числі рівень корупції), ефективність бізнесу і розвиненість інфраструктури (як транспортної, так і соціальної). При складанні рейтингу враховується як офіційна статистика, так і опитування експертів.