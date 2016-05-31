Лісова галузь має довести громадськості свою професійну, економічну, соціальну, екологічну та суспільну користь - Юшкевич

У Державному агентстві лісових ресурсів України відбулася колегія під головуванням Першого заступника Голови відомства Христини Юшкевич та за участю Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Кутового.

Під час засідання було окреслено основні проблемні питання галузі, які потребують негайного вирішення. Зокрема йшлося про реформування лісового господарства та фінансування підприємств східних та південних областей.

Перший заступник Голови Держлісагентства Христина Юшкевич наголосила на тому, що не потрібно відмежовуватися від проблем, а намагатися спільно знаходити шляхи їх вирішення.

"Кожен керівник галузі в областях із залученням фахівців, громадськості та представників засобів масової інформації має напрацювати план змін. Потрібно не допускати того, щоб у лісовій галузі працювали нечесні або недобросовісні люди. Працівники лісового господарства мають стати взірцем для всіх інших", - зазначила вона.

Як повідомила Христина Юшкевич, найближчим часом у Держлісагентстві буде створена нова робоча група з напрацювання дорожньої карти реформ. До неї увійдуть експерти, фахівці, науковці, представники обласних управлінь, громадських об’єднань.

"Потрібно розуміти, що реформу неможливо швидко провести, для цього потрібен час. Але необхідно активно працювати щодня. Сподіваюся, що разом ми зможемо обрати правильний шлях розвитку лісової галузі", - підкреслила Перший заступник Голови Держлісагентства.

Окрім того, на колегії були підбиті результати діяльності підприємств в осінньо-зимовий період. Зокрема, йшлося про завершення терміну реалізації галузевої програми "Підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів на 2010-2015 роки".

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За весь період реалізації Програми підприємствами та установами галузі було інвестовано всього майже 243 мільйона гривень на реалізацію 956 заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності виробництва та зменшення споживання енергоресурсів.

Загальна економія від впроваджених заходів склала понад 6 тисяч тонн умовного палива.

Основні зміни в структурі енергоспоживання є наслідком позитивних процесів у теплоенергетичному господарстві, транспорті та виробництві, тобто йде поступовий перехід від традиційних до більш економічно вигідних джерел енергії.

За час реалізації програми загальне скорочення витрат енергоресурсів у галузі склало близько 10 %.

Роботи щодо підвищення енергоефективності у деревообробці та лісозаготівлях мають продовжуватись і надалі, оскільки це постійний процес розвитку підприємств.

Другим питанням порядку денного був аналіз стану справ у мисливському господарстві. Зокрема було зазначено, що в мисливському господарстві країни зайнято 6500 працівників, із них 4900 - це штатні єгері і 500 - мисливствознавці, а також в системі Держліагентства ще працює 366 державних районних мисливствознавців.

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Для збільшення чисельності мисливських тварин необхідно забезпечити два головні фактори: виконання біотехнічних заходів та боротьба із браконьєрством і хижаками (вовки, лисиці, бродячі собаки).

Загальні витрати на ведення мисливського господарства в цілому по Україні за 2015 рік становили 246 мільйонів гривень. Надходження від ведення мисливського господарства становить 113 мільйонів гривень або 46% до загальних витрат.

Одна з найбільш болючих проблем, яка стоїть перед мисливським господарством України є браконьєрство. 2015 року на порушників правил полювання складено 3237 протоколів, з них стягнуто 589 тисяч гривень штрафів та 167 тисяч гривень на відшкодування завданих збитків. До адміністративної відповідальності притягнуто 3237 порушників правил полювання, до кримінальної – 4.

"Сьогодні лісова галузь повинна довести громадськості свою професійну, економічну, соціальну, екологічну та суспільну користь",- зазначила Перший заступник Голови Держлісагентства Христина Юшкевич, підбиваючи підсумки засідання колегії.