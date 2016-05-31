Українські ІТ-волонтери запустили 7 нових послуг на сайті iGov

Українські ІТ-волонтери запустили 7 нових послуг на онлайн-порталі iGov в рамках боротьби з корупцією та вдосконалення бізнес-процесів в державних органах, повідомив координатор волонтерського проекту iGov, керівник ІТ-напряму найбільшого в Україні «ПриватБанку» Дмитро Дубілет на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Запустили цілий ряд нових послуг на iGov... Спасибі всім-всім волонтерам iGov і керівників держорганів, без яких ці запуски були б неможливі», - написав він.

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Зокрема, за даними Дубілета, в Дніпровській області можна буде в електронному режимі отримати довідки про зміну назв існуючих вулиць або нумерації існуючих будинків, а також довідки про неотримання аліментів. Ще була запущена послуга запису на особистий прийом до керівника органу державної виконавчої служби. Крім того, ІТ-волонтери запустили послуги з видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами (Миколаївська область), видачу посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини (Черкаська і Дніпровська області). Також з'явилася послуга затвердження проекту землеустрою щодо визначення розмірів та встановлення меж водоохоронної зони та прибережної захисної смуги водотоку (Кривий Ріг).

«Також за минулі кілька тижнів у нас було під 500 «розкриттів» послуг (на нашому жаргоні «розкриття» – це запуск послуги, запущеної раніше в пілотному місті, на новий регіон)», - додав Дубілет.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2015 року команда українських IT-волонтерів спільно з громадською організацією ICT Competence Center запустили інтернет-портал iGov.org.ua, за допомогою якого громадяни України змогли отримувати державні послуги в електронному форматі без особистого взаємодії з держорганами.

25 березня 2016 року Дмитро Дубілет повідомив, що міжнародні компанії PricewaterhouseCoopers, Ward Howell і Talent Advisors проведуть технічний аудит інтернет-порталу з надання електронних держпослуг iGov, результати якого в майбутньому дозволять передати волонтерський ресурс у відання держави. При цьому замовниками аудиту виступають Transparency International і Міністерство економіки.

В кінці квітня - травні 2016 року українські ІТ-волонтери спільно з Міністерством юстиції запустили 2 нові послуги для державної реєстрації бізнесу на онлайн-порталі iGov - держреєстрацію СПД - приватного підприємства та держреєстрацію юридичної особи, а також послугу для зміни реєстраційних даних підприємців.