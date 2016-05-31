Світовий рейтинг конкурентоспроможності: Україна обігнала лише Монголію та Венесуелу

Про це повідомляється на сторінці ексклюзивного партнера організації в Україні бізнес-школи MIM-Київ.

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Згідно з дослідженням, у категорії "Ефективність бізнесу" Україна посіла 60-е місце через низьку продуктивність праці, в категорії "Становище економіки", – 60-е місце через різке погіршення макроекономічних показників, у категорії "Ефективність уряду" – 55-е місце (єдиний показник з позитивною динамікою), в категорії "Інфраструктура" – 50-е місце (у 2015 році Україна за цим показником перебувала на 48-му місці).

При цьому нашій країні вдалося обійти в рейтингу лише Монголію і Венесуелу.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Дерегуляційного офісу, Україна в поточному році не зможе увійти в ТОП-50 рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, підвищення можливе лише на 13 позицій - до 70-го місця.

В Офісі зазначили, що повільні темпи роботи над підвищенням позиції у рейтингу пов`язані з політичною кризою, яка тривала до призначення нового уряду і перешкоджала Кабінету міністрів і Верховній Раді прийняти необхідні законодавчі зміни.