Путін хоче переселити росіян ближче до Магадану: у РФ стартувала безкоштовна роздача землі на Далекому Сході

У РФ в середу, 1 червня, набув чинності закон про «далекосхідний гектар», який президент країни Володимир Путін підписав 2 травня. Федеральний закон «Про особливості надання громадянам земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності і розташовані на територіях суб'єктів Російської Федерації, входять до складу Далекосхідного федерального округу» передбачає, що кожен громадянин зможе безкоштовно отримати на Далекому Сході один гектар землі, яка перебуває у державній або муніципальній власності.

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Безкоштовний гектар можна буде отримати в Якутії, на Камчатці, в Приморському та Хабаровському краях, Амурської, Магаданській і Сахалінській областях, Єврейській автономній області, а також на Чукотці, пише РБК.

Вибрати ділянку можна самостійно на сайті надальнийвосток.рф, попередньо зареєструвавшись на порталі.

Ділянка буде надаватися в безоплатне користування на п'ять років, потім його можна буде оформити в оренду або отримати у власність. Землю можуть вилучити, якщо вона не буде використовуватися. Згідно з документом купівля-продаж та здача в оренду «далекосхідного гектара» не допускається, якщо однією із сторін договору є іноземець, особа без громадянства або юридична особа, в статутному капіталі якого є їх частка або частка закордонних компаній.

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Як зазначав губернатор Приморського краю Володимир Миклушевський, з 1 червня програма почне діяти в пілотних районах ДФО. Землю в ньому поки зможуть отримати лише жителі регіону.

«З 1 жовтня програма буде розширена, і будь-який житель Далекого Сходу зможе отримати гектар в будь-якому суб'єкті і в кожному муніципалітеті. А з 1 лютого 2017 року ця програма буде доступна для всіх жителів Російської Федерації», — говорив Миклушевський.

За його словами, влада регіонів буде створювати інфраструктуру в тих місцях, де оселяться відразу кілька володарів «далекосхідного гектара».

«Там де, і закон це передбачає, люди беруть кілька ділянок (це можуть бути сім'ї або просто люди, які об'єднуються в кооператив) туди природно влада на засадах приватно-державного партнерства буде проводити і дороги та іншу інфраструктуру. Тому що просто так, у чистому полі, цю ділянку не розвинеш», — зазначив губернатор.

Раніше віце-прем'єр, повноважний представник президента Росії в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв заявив, що одержувачі «далекосхідного гектара» зможуть розраховувати на пільгову іпотеку. За його словами, ставку за пільговою іпотекою планується встановити на рівні 4% річних. Він підкреслив, що вже є відповідна домовленість з Агентством по іпотечному кредитуванню.