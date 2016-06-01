Гройсман погрожує звільненням керівникам областей, які не готові перейти на Prozorro

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наполягає на звільненні керівників обласних державних адміністрацій, які не зможуть перевести свої регіони на систему електронних закупівель Prozorro з 1 серпня, як того вимагає закон.

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Про це Гройсман сказав у ході засідання уряду.

За даними Кабміну, в регіональному розрізі найбільш активно систему Prozorro використовують влади Києва і Дніпропетровської області.

Гройсман підкреслив, що готовий докласти всіх зусиль і надати допомогу для того, щоб підготувати регіони до виконання закону в строк. «Однак керівники в тих областях, які не перейдуть на Prozorro з 1 серпня, мають бути звільнені», - сказав глава уряду.

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Раніше Гройсман відзначив необхідність переходу 100% сфери державних витрат на систему електронних закупівель.

Система Prozorro була розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі України й почала впроваджуватися в 2015 році. На даний момент кількість тендерів у системі вже перевищила 95 тис. Загальна планова сума тендерів становить 31,90 млрд грн. Кількість замовників, які приєдналися до системи, досягає майже 5 тис. Середня кількість пропозицій на одні торги - 2,84 учасника тендеру, загальна сума економії – 1,45 млрд грн. Очікується, що за підсумками 2016 використання Prozorro дозволить заощадити близько 5 млрд грн.

У травні система Prozorro отримала міжнародну премію в сфері закупівель World Procurement Awards (WPA) в номінації Public Sector (державний сектор).