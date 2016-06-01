Екс-співробітника Вarclays звинуватили у торгівлі інсайдерською інформацією

Колишній співробітник Barclays PLC Стівен МакКлатчі, який курирував угоди щодо злиття і поглинання, звинувачується в передачі інсайдерської інформації водопровідникові Гері П'юзо, повідомляє The Wall Street Journal.

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За даними видання, яке посилається на дані прокуратури, МакКлатчі передавав інформацію про угоди ряду компаній, у тому числі PetSmart, CVS Health Duke Energy. Ввечері 31 травня 58-річний банкір був заарештований. За попередніми даними, він надавав інформацію та поради водопровідникові в обмін на ремонт своєї ванної і гроші.

Barclays підтвердив, що МакКлатчі був їхнім співробітником. Протягом семи років він працював в офісі банку на Манхеттені, де відповідав за участь банку у потенційних угодах щодо злиття і поглинання. У тому числі в його обов'язки входило поширення для окремих співробітників Barclays матеріалу «M&A Global Business Weekly Update», в якому містилися рекомендації, передає РБК.

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За словами урядовців, банкір надав П'юзо інформацію про більш ніж 10 угод щодо злиття і поглинання. За версією звинувачення, в обмін на це водопровідник частково безкоштовно відремонтував йому ванну кімнату. За даними слідства, завдяки цій інформації напарник П'юзо заробив $76 тис.

Сам П'юзо визнав свою провину і зараз співпрацює з урядом, повідомив прокурор Манхеттена. МакКлатчі пред'явлені звинувачення в таємній змові, шахрайстві і шахрайстві з цінними паперами.

Barclays заявив, що також співпрацює з урядом та вивчає цей інцидент. Адвокати обвинувачених не прокоментували інформацію.