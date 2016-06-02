Лукашенко розкритикував Євразійський союз Путіна: рівні умови і безбар'єрне середовище так і не створені

Рівні економічні умови в ЄАЕС і безбар'єрне середовище досі не створено, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в Астані на засіданні Вищої Євразійської економічної ради у розширеному складі, передає БЕЛТА.

"Рівні економічні умови для держав - учасників ЄАЕС і безбар'єрне середовище досі не створено. Більш того, після підписання договору про ЄАЕС внутрішній торговельний оборот союзу тільки падає. У 2012 і 2013 роках він був на рівні $65 млрд, 2015 року - всього $45 млрд. Мабуть, не всі позиції договору відповідають сучасній ситуації в економіці і нашим очікуванням", - заявив глава білоруської держави.

Читайте такожЛукашенко заявив, що Білорусь не буде "хлопчиком на побігеньках" у Росії"Слід позбутися внутрішніх вилучень і обмежень у взаємній торгівлі. Як би наше об'єднання не еволюціонувало (спочатку це Митний союз, потім Єдиний економічний простір і, нарешті, Євразійський економічний союз), кількість цих вилучень і обмежень не змінилася. Так і залишилося на рівні шести сотень", - констатував президент Білорусі.

Поки залишається нереалізованою ініціатива щодо вироблення механізму функціонування ЄАЕС в умовах застосування однією із держав - членів односторонніх заходів захисту ринку у відношенні третіх країн. Олександр Лукашенко нагадав, що у вересні минулого року на засіданні Євразійського міжурядової ради прийнято Основні напрямки промислового співробітництва. Сторони визначилися з параметрами узгоджених заходів щодо підтримки національних виробників, намітили орієнтири взаємодії в розвитку експорту промислової продукції. "Тепер необхідно активно приступити до практичної реалізації поставлених нами завдань", - сказав президент Білорусі.

Крім того, за його словами, в ЄАЕС зроблені перші кроки щодо інтеграції в енергетичній сфері. Вироблена і затверджена концепція формування спільного ринку електроенергії. На нинішньому засіданні в Астані сторони розглянули такі ж плани щодо газу, нафти та нафтопродуктів. "Але від концепцій до їх втілення в життя шлях іноді буває дуже довгим. І причиною тому ми є самі. Тому Євразійській економічній комісії необхідно посилити роботу в цьому напрямку та вжити вичерпних заходів для реалізації даних проектів", - вважає президент Білорусі.

Поряд з цим, продовжив білоруський лідер, давно обговорюється питання про створення єдиного ринку лікарських засобів та медичних виробів. "Однак і тут далі розмов справа не пішла", - додав він.