У Бразилії підуть у відставку всі чиновники, втягнуті в корупційний скандал з Petrobras

У Бразилії всі чиновники, втягнуті в корупційний скандал у державній нафтогазовій компанії Petrobras, повинні будуть залишити свої посади.

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Про це заявив голова бразильського апарату уряду Елізеу Паділья в інтерв'ю газеті Folha de Sao Paulo, передає Прайм.

"Якщо будь-яка людина всередині уряду з'явиться в корупційному скандалі, позиція президента така, що ця людина має піти з посади", - вважає Падільї.

За його словами, таке рішення прийняв виконуючий обов'язки президента Бразилії Мішел Темер.

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Бразильська компанія Petrobras опинилася в центрі корупційного скандалу в 2014 році, коли стало відомо, що кілька функціонерів підписували договори і отримували за це комісійні в розмірі 3% від суми контракту.

Ці кошти в подальшому використовувалися для підкупу політиків і посадових осіб.

За даними влади Бразилії, завищення цін і хабарі принесли авторам ідеї близько 3,8 мільярда доларів.