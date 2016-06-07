У Бразилії підуть у відставку всі чиновники, втягнуті в корупційний скандал з Petrobras
Бразильська компанія опинилася в центрі скандалу в 2014 році.
У Бразилії всі чиновники, втягнуті в корупційний скандал у державній нафтогазовій компанії Petrobras, повинні будуть залишити свої посади.
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Про це заявив голова бразильського апарату уряду Елізеу Паділья в інтерв'ю газеті Folha de Sao Paulo, передає Прайм.
"Якщо будь-яка людина всередині уряду з'явиться в корупційному скандалі, позиція президента така, що ця людина має піти з посади", - вважає Падільї.
За його словами, таке рішення прийняв виконуючий обов'язки президента Бразилії Мішел Темер.
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Бразильська компанія Petrobras опинилася в центрі корупційного скандалу в 2014 році, коли стало відомо, що кілька функціонерів підписували договори і отримували за це комісійні в розмірі 3% від суми контракту.
Ці кошти в подальшому використовувалися для підкупу політиків і посадових осіб.
За даними влади Бразилії, завищення цін і хабарі принесли авторам ідеї близько 3,8 мільярда доларів.