У Росії понад 40% топ-менеджерів заявили про плани виїхати з країни

Майже кожен шостий російський топ-менеджер планує в найближчі два роки переїхати в іншу країну, передає РБК з посиланням на дослідження хедхантингової компанії «Агентство Контакт».

Ще більше топ-менеджерів — 42% — в принципі збираються емігрувати.

У травні 2016 року компанія опитала 467 топ-менеджерів російських і міжнародних компаній. Експати у вибірку не входили, уточнив РБК представник «Агентства Контакт».

«Прагнення топ-менеджерів переїхати за кордон дійсно може стати трендом найближчих років», — вважає директор з розвитку бізнесу «Агентства Контакт» Анастасія Стасева. З одного боку, люди, які хочуть побудувати свій бізнес особливо у високотехнологічних та інноваційних галузях, говорять про те, що за кордоном можна уникнути великої кількості перешкод, з якими пов'язаний розвиток власної справи в Росії і через які ми так часто чуємо про відсутність підтримки приватного бізнесу з боку влади. Крім того, в США і Європі простіше знайти інвесторів, що діють за принципом «дам, щоб не упустити щось варте», в той час як в Росії більше поширений підхід «не буду вкладатися — раптом не вистрілить», розповідає експерт. Інший вирішальний фактор — якість життя. При цьому топ-менеджери якраз володіють компетенціями, необхідними для того, щоб зважитися на переїзд та організувати відповідні умови — знайти роботу, почати свою справу, пояснює Стасева.

Читайте такожРосія намагається обрушити економіку України - екс-посол США в РФОдин з топ-менеджерів, які взяли участь в опитуванні, розповів РБК про причини, з яких було прийнято рішення про швидкий переїзд. По-перше, справа дійсно у більш стабільній законодавчій базі. «Законодавство прозоре і не так часто змінюється, як у нас. Те, що придумує наша влада, — навіть на місцях — більше шкодить бізнесу, ніж всі санкції ЄС, США і кого б то не було», — говорить співрозмовник РБК. Друга причина — більш висока ступінь соціальної захищеності. «Тут незрозуміло, що буде з пенсією, що для дітей — таке високотурбулентне середовище», — продовжує топ-менеджер. Є й особисті причини: його дорослі діти вже прийняли рішення про переїзд в іншу країну.

«Переїхати в іншу країну в принципі», згідно з результатами опитування, планують 42% респондентів. Майже половина — 48% — у разі переїзду припускають працю за наймом в іншій компанії, 31% — відкрити свій бізнес, ще 20% вважають, що можуть жити на кошти, виручені від здачі в оренду нерухомості в Росії (відповідаючи на це питання, можна було обрати кілька варіантів відповіді). Три найпопулярніші країни для можливого переїзду — США (згадали 22% опитаних), Німеччина (17%) і Велика Британія (11%).

«Багато топових кандидатів у нас виїхали на роботу в Європу і Дубай — в трейдингові компанії або так звані overseas (представництво в іншій країні) своїх компаній. Контракти у них у валюті, тому їм це зараз в рази вигідніше, ніж робота в Росії», — розповідає партнер хедхантингової компанії Cornerstone Вікторія Філіпова. Проте масового характеру від'їзд топ-менеджерів за кордон поки що не має, вважає вона.

За її словами, рішення про переїзд залежить від цілого ряду чинників: сфери діяльності, сімейної ситуації, стратегічного бачення своєї кар'єри та розвитку Росії. Наприклад, інвестиційним банкірам «у Росії зараз дійсно дуже складно», говорить Філіппова, а частина топ-менеджерів прагне вивезти на навчання в Європу або США дітей. Тим не менш, помилково вважати, що за кордоном величезні можливості, а російські фахівці нарозхват. «На жаль, ситуація на ринку праці залишається напруженою у всьому світі», — пояснює Філіппова.

При цьому число іноземних фахівців у Росії почало скорочуватися з 2014 року. За даними інформаційно-аналітичного бюлетеня «2014-2015 роки: економічна криза — соціальний вимір», кількість оформлених дозволів на роботу для висококваліфікованих фахівців з усіх країн Євросоюзу за десять місяців 2015 року порівняно з 2013 роком скоротилася на 57% (з Німеччини — на 58%, з Великої Британії — на 68%), а з США — на 50%.