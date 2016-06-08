Європейські інвестори розчарувалися в Китаї: займатися бізнесом стає все важче

У представників європейських ділових кіл у Китаї серйозно зіпсувався настрій. На думку 56 відсотків опитаних топ-менеджерів з ЄС, займатися бізнесом в КНР стало важче. Це на п'ять відсоткових пунктів більше, ніж рік тому, і найгірший результат в історії щорічних опитувань Європейської торгової палати в Пекіні, пише DW.

Згідно представленому у вівторок, 7 червня, у столиці КНР дослідженню, на сьогодні лише 47 відсотків європейських фірм збираються розширювати свою присутність на китайському ринку. Всього три роки тому до експансії готувалися 86 відсотків компаній. Різко зросло число менеджерів, не впевнених у прибутковості свого бізнесу в Китаї. Тепер уже майже кожен третій сумнівається, що завершить рік з плюсом.

Читайте також50-річчя "культурної революції": Пекін порушив мовчанняЗростаючий песимізм європейських бізнесменів пов'язаний не тільки з істотним уповільненням темпів економічного зростання в КНР та з відчутним збільшенням вартості робочої сили. У дослідженні жорстко критикуються несприятливі умови для ведення бізнесу: відсутність правових гарантій, бюрократизм, слабкий захист інтелектуальної власності.

Втім, з усіма цими проблемами підприємці стикаються вже давно. А ось "все більш вороже бізнес-середовище" - це вже відносно нове явище. Десять років тому іноземним інвесторам були раді в Китаї, наголошується в дослідженні. Сьогодні, по відчуттю 70 відсотків європейських бізнесменів, це вже не так. 57 відсотків опитаних керівників вказали, що їх фірми знаходяться в нерівних умовах конкуренції: влада явно віддає перевагу місцевим компаніям.

Все більш серйозною проблемою для європейських компаній стає обмежений доступ до інтернету та його цензура. На це поскаржилися на цей раз 58 відсотків опитаних - на цілих 17 відсоткових пунктів більше, ніж рік тому.

І ось результат: 41 відсоток фірм збирається в 2016 році знизити виробничі витрати в Китаї, в тому числі шляхом скорочення штатів. Це також найгірший результат в історії щорічних опитувань Європейської торгової палати в Пекіні.

Її президент, німецький топ-менеджер Йорг Вуттке, не приховував під час презентації дослідження свого розчарування у китайських владі, яка вже не раз обіцяла поліпшити інвестиційний клімат: "Багато хто з нас не бачить ніяких змін і вважає, що це всього лише риторика". Його ключовий для іноземних інвесторів висновок: Китай, схоже, не стільки займається реформами, скільки рухається "у зворотному напрямку".