"Кримнаш": Керченський міст залишився без фінансування

У Росії будівництво Керченського мосту в окупований Крим припинили фінансувати, останній раз гроші підряднику, компанії «Стройгазмонтаж» Аркадія Ротенберга, перераховували в грудні минулого року, пише Forbes.

Виплата у 65,4 млрд рублів (1 долар - 66 руб.), запланована на цей рік, «зависла» через тривалу бюрократичну процедуру. Аванс витрачений, а на будмайданчику не вистачає обладнання, розповідає джерело Forbes.

Читайте такожЕксперти розповіли, як можна зупинити будівництво окупантами Керченського мосту«Стройгазмонтаж» мільярдера Аркадія Ротенберга не може будувати міст через Керченську протоку запланованими темпами і інвестувати в закупівлю дорогого будівельного обладнання через затримку оплати виконаних робіт, повідомив гендиректор компанії Андрій Кириленко в листі на ім'я першого заступника міністра транспорту Євгена Дітріха і глави Росавтодору Романа Старовойта.

Питання про оплату «Стройгазмонтажу» виконаних робіт головний розпорядник коштів (Мінтранс) і замовник (Росавтодор) не можуть вирішити з лютого 2016 року, коли було отримано позитивний висновок державної експертизи на проект мосту, нарікає у листі Кириленко.

Кириленко наголошує, що причина затримки оплати - «особливості банківського і планованого казначейського супроводу» і просить вирішити проблему.

«На будівництві об'єкта склалася вкрай критична ситуація», — пише Кириленко. І додає, що подальші затримки внесення змін до розпорядження уряду про будівництво Керченського мосту від 30 січня 2015 року неприпустимі. За його словами, «Стройгазмонтаж» вже задіяв у будівництві понад 150 компаній, 2 200 будівельників та понад 220 одиниць техніки, але зараз власні ресурси компанії «повністю вичерпані». Представник СГМ поки не відповів на запит Forbes.

Літо-осінь 2016 року – ключовий період для встановлення опор автомобільної частини моста, пояснює джерело Forbes, додаючи, що в листопаді, з початком сезону штормів, робочий час скоротиться мінімум на третину.

Він зазначає, що аванс повністю витрачений, а на будівництві не вистачає дорогого обладнання: для нормальної динаміки робіт повинно бути мінімум 30 важких гусеничних кранів (зараз їх близько десяти) і мінімум 30 гідромолотів ударною силою в 35 тонн. Зараз їх майже в 2 рази менше, і вони постійно ламаються через проблемний грунт. Купити таке обладнання, за словами джерела, непросто: все «штучне» і іноземне – від замовлення до поставки проходить 4-7 місяців.