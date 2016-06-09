У Росії через зростання алкоголізму хочуть заборонити одеколон у великих флаконах

У Комі РФ через високий рівень алкоголізації населення республіки пропонують заборонити на федеральному рівні великі флакони косметичних засобів. Підготовку відповідної законодавчої ініціативи обговорили 8 червня на засіданні комісії з протидії незаконному обігу промислової продукції, пише FlashNord.

На думку авторів ініціативи, зміна ємності парфумерно-косметичної продукції з 50 до 10 мл зробить її невиправдано дорогою для застосування не за основним призначенням.

Читайте такожКупівельна активність росіян досягла історичного мінімумуУ Комі отруєння продукцією «подвійного призначення» займають перше рангове місце в структурі етіологічних причин різних отруєнь.

Для виправлення ситуації також запропоновано при виявленні фактів перевезення або роздрібного продажу спиртовмісної нехарчової продукції «подвійного призначення» заарештовувати товар і направляти його на дослідження в лабораторію на відповідність вимогам нормативних документів.

Крім того, запропоновано встановити заборону на роздрібний продаж алкогольної продукції з 23 години до 8 годин в організаціях торгівлі та громадського харчування, розташованих у багатоквартирних будинках.

За даними Управління Росспоживнагляду по республіці, зловживання алкоголем і його сурогатами робить істотний вплив на загальний рівень смертності в Комі. При цьому в минулому році рівень первинної захворюваності хронічним алкоголізмом перевищував середньореспубліканський в 10 муніципалітетах.