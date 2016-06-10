США допоможуть поліпшити роботу Антимонопольного комітету України

Антимонопольний комітет України (АМКУ) підписав меморандум з Федеральною торговою комісією США, який передбачає участь міжнародних експертів у розвитку антимонопольної практики в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на II Антитрастовому форумі повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв.

"У цю середу ми підписали меморандум про співпрацю з Федеральною торговою комісією США. Ця програма передбачає постійну професійну підтримку роботи Антимонопольного комітету з боку комісії", - сказав Терентьєв.

Заступник директора Бюро з міжнародної торгівлі Федеральної торгової комісії США Рассел Дамтофт зазначив, що в рамках співробітництва в Україну будуть направлені три експерта для того, щоб передати досвід антимонопольного регулювання в США і Канаді.

"Ми привносимо до України свій досвід, накопичений протягом століть діяльності комісії. За цей час у нас були як успіхи, так і помилки, і ми будемо раді, якщо інші країни виграють від нашого досвіду", - сказав Дамтофт.

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Два фахівці з Федеральної торгової комісії США і один з антимонопольного відомства Канади мають допомогти в діяльності АМКУ. Вони не братимуть безпосередню участь у розслідуваннях комітету, але запропонують методики і техніки проведення розслідувань, а також економічного аналізу, напрацьовані в практичній діяльності іноземних антимонопольних відомств. "Нам не потрібно, щоб хтось приїхав і робив за нас нашу роботу. Нам потрібно, щоб якомога більша кількість співробітників АМКУ навчили правильно працювати", - пояснив Терентьєв.

В рамках взаємодії з Федеральною торговою комісією можлива розробка і передача АМКУ програмного забезпечення, яке спростить і прискорить діяльність співробітників відомства при аналізі справ щодо злиття компаній. Співпраця розрахована на 2 роки. Перша група з трьох фахівців будуть працювати протягом 6 місяців, після чого відбудеться їх ротація і приїдуть нові експерти.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 19 травня 2015 року прийняла постанову про призначення Юрія Терентьєва головою АМКУ.

Оновлення керівництва АМКУ, реформа підходів до роботи відомства і суттєва зміна антимонопольного законодавства є одними із зобов'язань України перед МВФ, а також рекомендацією інших кредиторів.