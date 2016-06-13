Швеція як четвертий за розміром донор України наполягає на результатах реформ – міністр Дамберг

Швеція як четвертий за розміром донор України наполягає на конкретних результатах реформ у країні, заявив міністр підприємництва та інновацій Швеції Мікаель Дамберг на бізнес-форумі в Києві.

Читайте такожПрем'єр анонсував подальше послаблення валютного регулювання

“Ми пишаємося тим, що є четвертим найбільшим білатеральним донором в український процес реформ. Ось чому ми наполягаємо на конкретних результатах реформ", - сказав він.

При цьому Дамберг наголосив, що однією з головних реформ в Україні повинна стати реформа системи боротьби з корупцією.

"Ми очікуємо, що уряд зробить серйозні кроки в боротьбі з корупцією, це одна з головних реформ", - зазначив міністра.

Як повідомляв УНІАН, за словами посла Швеції Андреаса фон Бекерата, щорічно Швеція надає близько 25 млн євро на фінансування в сфері реформ, які проводяться в Україні, і приблизно 50% цієї суми витрачаються на програми в галузі сталого розвитку та енергоефективності.