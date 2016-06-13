В Україні хочуть створити Держекоінспекцію з абсолютно новим кадровим складом

Одним з пріоритетів діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України є створення інтегрованої нової екологічної інспекції, яка об'єднає в собі всі контролюючі функції міністерства та інших відомств, до кінця 2016 року.

Про це повідомив глава Мінекології Остап Семерак в ході зустрічі з представниками бізнес-асоціацій.

"Один із пріоритетів Мінекології, який ми собі поставили до кінця 2016 року, - це створення інтегрованої екологічної інспекції. Давайте говорити чесно, що екологічна інспекція в нинішньому її вигляді - це не той інструмент, який повинен працювати в Україні. Ми вирішили об'єднати всі моніторингові та контрольні функції, які існують на сьогодні в різних органах, в один інтегрований орган", - сказав Семерак.

Також міністр підкреслив важливість оновлення кадрового складу майбутньої інспекції.

"Ми маємо повністю оновити кадровий склад інспекції, провести конкурсний відбір, навчання... На сьогодні в екоінспекції працює 2 700 осіб, які мають зарплату по 2000 гривень на місяць. Така ставка мотивує людей шукати неправомірні заробітки", - доповнив голова Мінекології.

Семерак сказав, що в повноваження екоінспекції необхідно включити функції, які сьогодні виконує ряд інших державних органів.

"Уряд має інтегрувати в нову інспекцію контролюючі функції від Державної служби геології та надр, Державного агентства рибного господарства, Державного агентства лісових ресурсів та Державної інспекції сільського господарства", - додав міністр.

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Також голова Мінекології сказав, що до середини липня його відомство планує підготувати перші проекти документів, що будуть регламентувати роботу нової екоінспекції.

"Над цим питанням вже працює робоча група. Ми ставимо перед собою завдання до середини липня внести на розгляд пакет документів про нову інспекції для початку процесу межминистерского узгодження", - зазначив Семерак.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня Семерак доручив звільнити голову Державної екологічної інспекції України в Івано-Франківській області Ігора Стефурака за ігнорування масової незаконної вирубки лісів у регіоні.

8 червня директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко заявив, що прокуратура і Державна екологічна інспекція в Івано-Франківській області діють в питанні боротьби з незаконними забудовами в Національному природному парку "Гуцульщина".