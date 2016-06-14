Влада Китаю заявляє, що врятувала від бідності майже 70 мільйонів співгромадян

Влада КНР повідомили про порятунок від злиднів 66 мільйонів сільських жителів за три роки, повідомляє Газета.ru з посиланням на агентство "Сіньхуа".

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"Згідно зі звітом уряду, в період з 2012 по 2015 роки, зростання доходу жителів перевищив темпи зростання ВВП країни за той же період", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що річний темп зростання доходу міських жителів на душу населення і дохід сільських жителів були рівні 7,5% і 9,2% відповідно.

"Згідно з 12-го п'ятирічного плану уряду щодо скорочення рівня бідності сільського населення, загальний обсяг інвестицій в боротьбу з бідністю досяг 140 мільярдів юанів (22 мільярди доларів)", - підкреслює видання.

Як повідомляв УНІАН, Китай очікує економічного зростання на рівні 6,5-7%, проти 6,9% минулого року.

Економічна експансія Китаю продовжує сповільнюватися, і на даний час влада країни намагається побудувати економіку, що зростає за рахунок сфери послуг та внутрішнього споживання, а не експорту та інвестицій.