У Росії набирає обертів соціально-економічна і політична напруженість - ЗМІ

Соціально-економічна і політична напруженість у російських регіонах продовжує зростати, йдеться в оприлюдненому 14 червня дослідженні Комітету громадянських ініціатив (КГІ) Олексія Кудріна за підсумками 2015 р., пишуть "Ведомости".

Серед основних тенденцій у соціально-економічній сфері експерти відзначають падіння інвестицій та роздрібного товарообігу, наростаючі борги бюджетів і зниження реальних доходів населення – помірне, але це зачеплює більшість регіонів. Головні чинники політичної напруженості – незбалансований та неконкурентний політичний устрій, що характеризується зменшенням стійкості адміністративних еліт і утиском прав опозиції в законодавчих зборах. На цьому тлі відбувається і зростання кількості протестних акцій з соціально-економічною тематикою.

Читайте такожDie Welt: Путін відчайдушно шукає мільярдиБільш складна економічна ситуація вимагає політичного дизайну, говорить один з авторів дослідження, політолог Микола Петров: «Політична система вибудувана в іншій соціально-економічній ситуації, і це не відповідає нинішнім викликам. Зараз йде рух у зворотний бік – вперто реалізуються реформи, як, наприклад, у місцевому самоврядуванні, які в разі стабільності не так небезпечні, а в кризу погіршують ситуацію. В результаті політичний дизайн продовжує спрощуватися і стає менш збалансованим».

Однак експерт сподівається, що зараз влада буде краще враховувати інтереси різних елітних груп і восени, коли пройдуть вибори майже в половину закзборів, ситуація стане більш збалансованою.