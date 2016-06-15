Узбекистан тимчасово закрив кордон для чотирьох сусідніх країн

Узбекистан призупинив пропуск громадян, транспортних засобів та вантажів, які в'їжджають в країну з Киргизії, Таджикистану, Казахстану і Туркменії, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби (ДПС) Киргизії.

Виняток зроблено для жителів єксклава Барак Кара-Сууйского району Ошської області, які будуть перетинати киргизько-узбецький державний кордон в колишньому режимі.

Заборона буде діяти в період з 15 по 25 червня.

Читайте такожРосія пробачила Узбекистану майже $900 мільйонів боргуУ відомстві не пояснили, чому влада країни ввела таку міру. У Киргизії вважають, що вжиті Узбекистаном кроки пов'язані з посиленням заходів безпеки в країні у зв'язку з наміченим на 23-24 червня в Ташкенті самітом Шанхайської організації співпраці (ШОС), уточнює ТАСС.

Шанхайська організація співробітництва (ШОС) — міжнародна організація, заснована в 2001 році лідерами Китаю, Росії, Казахстану, Таджикистану, Киргизії та Узбекистану. 10 липня 2015 року було оголошено про початок процедури вступу в ШОС Індії та Пакистану.

Політологи вважають, що відносно ШОС немає очевидних передумов для співробітництва. Цементуючим фактором є небажання країн Центральної Азії, а також Росії і Китаю приймати політику адміністрації США.