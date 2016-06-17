Мадуро радить венесуельцям навчитися жити за нафти по $40

09:46, 17 червня 2016
Різне
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На думку президента країни, необхідно "перестати думати про імпорт" та нафтову ренту.

REUTERS

Президент Венесуели Ніколас Мадуро вважає, що країна повинна звикнути до низьких цін на нафту і зосередитися на створенні нових виробництв і промислових потужностей на своїй території.

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Голова держави додав, що, незважаючи на складну ситуацію, влада в поточному році передала населенню 50 тис. будинків і квартир, повідомляє ТАСС.

"Венесуела повинна навчитися жити за вартості бареля в $40, $45, і створювати нові джерела багатства, матеріального і фінансового, виробляти все, що нам потрібно в країні", - заявив Мадуро. Він вважає, що необхідно "перестати думати про імпорт" та нафтову ренту. "Ми повинні думати про те, щоб виробляти продукцію тут, продовольство, медикаменти, товари для дому, одяг, все", - підкреслив президент.

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Нафта є головним експортним продуктом Боліваріанської Республіки, і падіння світових цін на вуглеводні в останні роки посилило соціально - економічну кризу в країні.

На хвилі народного невдоволення опозиція вперше за 17 років здобула перемогу на парламентських виборах і отримала більшість місць у Національній асамблеї.

Після цього між законодавчою і виконавчою гілками влади почалося протистояння, яке ще більше ускладнило ситуацію.

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