Просування російської продукції на AliExpress обернулося невдачею

Виробники скаржилися на неполадки в роботі AliExpress, оптимізованої під китайських продавців, передає Коммерсант.

Сам майданчик пояснює результат невиправдано високою вартістю російських товарів і відсутністю у них оригінальності.

Так, у розпорядженні видання опинилася презентація Мінпромторгу з оцінкою проекту "Мода. Зроблено в Росії" на торговому майданчику AliExpress (входить в китайський інтернет-гігант Alibaba Group). Як випливає з документа, за кілька місяців роботи окремого розділу на AliExpress, де були представлені одяг, взуття та аксесуари російських компаній, покупці здійснили 24 замовлення і відклали 552 товари в "Мої бажання". При цьому відвідали проект понад 130 тис. осіб.

Зараз сторінка розділу на AliExpress існує, але багато розділів неактивні, товари не продаються.

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Зазначається, що спільний проект з просування російських дизайнерів на китайському майданчику ініціював Мінпромторг, про нього було оголошено в жовтні 2015 року. Міністерство повідомляло, що російським товарам буде відданий пріоритет у пошуку, а вхід у розділ буде на головній сторінці російської версії AliExpress. Покупцям пообіцяли, що вони "зможуть здійснювати замовлення товарів за вигідними оптовими цінами".

Близько сотні брендів, які погодилися брати участь, зіткнулися "з неполадками в роботі AliExpress". Хоча розділ був відкритий 20 листопада, лише до 5 грудня "вдалося усунути великі проблеми" і почати приймати замовлення.

Також виникли складності з програмним забезпеченням, яке було китайською мовою, а потім перекладено англійською.

"Сайт адаптований під китайських продавців. Тому процес завантаження інформації на сайт і адаптація платформи відбуваються дуже повільно",— констатують у Мінпромторгу РФ. Частково проблеми і зумовили "вкрай низьку" конвертацію відвідувачів у покупців, роблять висновок чиновники.

Однак у AliExpress причину низьких продажів бачать у "невиправдано високій вартості і відсутності оригінальності". Згідно з презентацією, ціни російських компаній у кілька разів вищі від китайських.