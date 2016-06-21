У Сербії олігарха посадили на 5 років за несплату податків

У Сербії суд засудив одного з найбагатших олігархів країни до п’яти років позбавлення волі за звинуваченнями в уникненні сплати податків.

Суд встановив, що 70-річний Мирослав Мишкович допомагав своєму синові Маркові Мишковичу уникнути сплати податків на суму близько 3 мільйонів євро, що стосувалися його компанії будівництва доріг.

Раніше Марка Мишковича за ту несплату засудили до 3,5 років позбавлення волі, повідомляє «Радіо Свобода».

Мирослав Мишкович заперечує звинувачення. Його адвокат Зденко Томанович заявив, що процес відбувався під сильним політичним тиском. Вирок буде оскаржений, заявив адвокат.

Засуджений підприємець свого часу був одним із найвпливовіших людей у Сербії завдяки тісним політичним зв’язкам із тодішнім керівником країни Слободаном Милошевичем. Тоді, в 1990-і роки, Мишкович створив свою «бізнес-імперію» і зміг далі розширити її після скинення Милошевича 2000 року. Статки Мишковича 2007 року оцінювали приблизно у 2 мільярди доларів США, і, як вважають, відтоді вони ще зросли.