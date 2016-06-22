Дешева нафта б'є по Норвегії: індекс споживчої довіри впав до мінімуму з 1992 року

Індекс споживчої довіри в Норвегії впав в II кварталі 2016 року до мінус 16,5 пункту, що є мінімумом з 1992 року, випливає з огляду Finance Norway і TNS Gallup.

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Значення показника за попередній період було переглянуто з підвищенням до мінус 15,4 пункту, повідомляє «Росбалт».

Основними причинами споживчого песимізму є низькі ціни на нафту, мляве зростання норвезької економіки і збільшення кількості безробітних.

Середнє значення показника з 1992-го по 2016 рік становило 17,89 пункту. Історичний мінімум зафіксований в III кварталі 1992 року на позначці мінус 17,41 пункту, історичний максимум — у I кварталі 1997 року на рівні 34,91 пункту.