У Росії різко збільшилася кількість бідних - Світовий банк

Світовий банк не очікує в найближчі три роки зниження рівня бідності в Росії, повідомив на конференції французької торгово-промислової палати головний економіст Світового банку Сергій Улатов, передає RNS.

«Незважаючи на економічне зростання в 2016 році, в 2017 році та 2018 році зниження рівня бідності ми не припускаємо. Велика кількість домогосподарств залишатимуться бідними, знаходитися нижче межі прожиткового мінімуму, що також викликає питання про те, який економічний ріст повинен бути в довгостроковій перспективі», — заявив він.

Читайте такожАналітики досліджували деградацію економіки Росії за 16 років правління Путіна (графіки)Улатов зазначив, що зараз в Росії близько 19 млн осіб перебувають нижче прожиткового мінімуму.

«Незважаючи на не таке вже й глибоке падіння ВВП — воно було значно нижче, ніж в 2008 році, — ефект на рівні бідності був дуже серйозним. Тобто фактично в Росії на 3 млн більше бідних людей в 2015 році, ніж було у 2014 році», — сказав Улатов.