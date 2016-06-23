У Stylus.ua розповіли про нові кондиціонери від LG Electronics

Завдяки зародженню сегмента Home Appliance & Air Solution (H&A) кондиціонери приносять компанії стабільний прибуток. Крім того, H&A-бізнес — це ще й виробництво пральних машин та холодильників. Злиття сфер побутової і кліматичної техніки дозволило надавати комплексні рішення для дому. Як наслідок, Home Appliance & Air Solution стала високорентабельною галуззю LG Electronics.

Що допомагає бізнесу Home Appliance & Air Solution зберігати сталість і приносити значні дивіденди компанії? Якщо розглядати конкретно кліматичну техніку, то простежується використання передових технологій, енергоефективність та оригінальне виконання. LG Electronics спеціалізується на виробництві спліт-систем, що відрізняються функціонально.

Так, до лінійки фірмових агрегатів відносять моделі, які мінімально впливають на екологію. Також представлена серія, спрямована на максимальне енергозбереження. Окремі моделі спеціалізуються конкретно на очищенні та зволоженні повітря.

На екологічно чистих технологіях побудовані так звані кондиціонери On/Off. Їх особливістю є наявність системи Jet Cool. В її основі лежить оптимізована конструкція вентилятора, що дозволяє створити потужний потік повітря.

Також On/Off-моделі оснащені функцією 2-Way Swing, що забезпечує двосторонню подачу повітря. Два потоки охолодженого повітря дозволяють більш рівномірно розподілити його по всьому приміщенню.

Перевагами системи кондиціонування можуть виступити:

підвищена швидкість охолодження/обігріву;

рівномірний розподіл повітря по всьому приміщенню;

широкий діапазон зовнішніх температур;

технології енергозбереження;

нічний режим;

самоочищення (запобігання цвілі).

Якщо є потреба тільки в чищенні або зволоженні повітря, то виробник пропонує економний варіант — очищувач.

Бажаючим детальніше ознайомитися з окремими моделями рекомендується відвідати інтернет-магазин Stylus.ua. Тут представлені згадані кондиціонери.

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