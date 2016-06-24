У Казахстані чиновники за носіння дорогого одягу будуть нести покарання

За морально-етичним виглядом держслужбовців та їх зовнішнім виглядом, який повинен відповідати встановленим вимогам, будуть стежити уповноважені з етики, повідомив на брифінгу керівник управління контролю у сфері держслужби Міністерства у справах державної служби РК Максат Мусін, передає Kapital.kz.

«Ціна на речі держслужбовців не встановлена, але встановлюються загальні принципи: скромність, етичність і так далі. В даний час це визначається із загальних морально-етичних норм державного службовця. Відповідність і невідповідність буде визначатися уповноваженим з етики, дисциплінарними комісіями в держорганах і Порадами з етики в регіонах», - сказав Максат Мусін.

Читайте такожНазарбаєв не виключає зміни державного ладу КазахстануПри цьому він зазначив, що за дотримання етичних норм відповідає безпосередньо сам державний службовець.

«У разі якщо будуть сумніви у дотриманні цих норм, то уповноважений з етики може звернути увагу на це і дати відповідну консультацію, вказівки. Якщо він не підкориться вказівкам уповноваженого з етики або відповідних керівних осіб, то уповноважений з питань етики може ініціювати розгляд дисциплінарної відповідальності та інших інструментів», - резюмував спікер.